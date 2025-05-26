Минпромторг объявил о расширении программы льготного автокредитования

Минпромторг РФ расширил программу льготного автокредитования на семьи с двумя детьми. В середине текущего месяца было принято решение о возобновлении подпрограммы "Семейный автомобиль", на тот момент ею могли воспользоваться семьи, у которых не менее троих детей.

"Эта мера оказалась востребованной, и по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова было проработано решение о дополнительном расширении данного механизма. С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей", - указали в министерстве.

Согласно условиям программы льготного автокредитования базовая скидка составляет 20%, а для жителей ДФО - 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Эти параметры действуют для таких категорий граждан, как медработники, работники сферы образования, участники СВО и члены их семей, граждане с инвалидностью, а также семьи с одним и более детьми, покупающие автомобиль в субъектах ДФО.

С 13 мая программа расширена подпрограммой "Семейный автомобиль", в соответствии с которой приобрести отечественный автомобиль можно со скидкой 10%. Вместе с тем были введены особые условия на покупку автомобилей с ручным управлением - скидка на них для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.