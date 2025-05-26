Необходимо "душить" иностранные IТ-сервисы, которые действуют против России, но сами не до конца покинули российский рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с представителями предпринимательских кругов.

"Надо их душить. Говорю без всякого стеснения, поскольку они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!" - подчеркнул глава государства.

"Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы на нашем рынке, а они пытаются нас душить. И нужно отвечать им взаимностью, действовать зеркально", - указал он.