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Технологии
Путин призвал зеркально отвечать IТ-сервисам, пытающимся "душить" Россию
26 мая 2025 / 21:14
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Необходимо "душить" иностранные IТ-сервисы, которые действуют против России, но сами не до конца покинули российский рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с представителями предпринимательских кругов.
"Надо их душить. Говорю без всякого стеснения, поскольку они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!" - подчеркнул глава государства.
"Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы на нашем рынке, а они пытаются нас душить. И нужно отвечать им взаимностью, действовать зеркально", - указал он.