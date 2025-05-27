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Новак считает высокую ключевую ставку временным явлением
26 мая 2025 / 21:33
Новак считает высокую ключевую ставку временным явлением
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак считает высокую ключевую ставку Банка России временным явлением, вслед за тенденцией к снижению инфляции нынешняя денежно-кредитная политика (ДКП) будет смягчаться. Такое мнение он выразил в ходе пленарной сессии в рамках Кавказского инвестиционного форума.

"Сегодня, безусловно, мы все находимся в условиях достаточно сложных с учетом высокой ключевой ставки. Мы понимаем, что это временное явление. По мере снижения инфляции, - а мы это уже наблюдаем, - рассчитываем на то, что ДКП будет смягчаться", - отметил он.

В прошлом месяце советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов заявлял, что ДКП будет достаточно жесткой продолжительное время, но в 2025 году уже есть возможности перейти к снижению ключевой ставки.

Кавказский инвестиционный форум проходит на территории выставочного центра "Минводыэкспо" на Ставрополье с 25 по 27 мая.

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