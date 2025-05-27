Трамп отметил, что рад был пропустить четыре года на посту президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад был пропустить четыре года на высшей государственной должности ради возможности отметить на этом посту 250-летие основания США в 2026 году. Глава Белого дома выступил на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном в День поминовения американских военнослужащих, погибших в различных конфликтах.

"У нас предстоит очень крупное празднование - 250 лет. В некотором смысле я рад, что пропустил второй срок (2021-2025), поскольку иначе я не был бы сейчас вашим президентом", - пошутил американский лидер.

Вместе с тем он обратил внимание, что в США во время его президентского срока пройдут Чемпионат мира по футболу и Олимпиада. "Но самое важное - 250-летие основания США, по сравнению с ним на второй план отходят и Чемпионат мира, и Олимпиада", - заключил Трамп.