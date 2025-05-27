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Трамп отметил, что рад был пропустить четыре года на посту президента США
26 мая 2025 / 22:06
Трамп отметил, что рад был пропустить четыре года на посту президента США
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад был пропустить четыре года на высшей государственной должности ради возможности отметить на этом посту 250-летие основания США в 2026 году. Глава Белого дома выступил на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном в День поминовения американских военнослужащих, погибших в различных конфликтах.

"У нас предстоит очень крупное празднование - 250 лет. В некотором смысле я рад, что пропустил второй срок (2021-2025), поскольку иначе я не был бы сейчас вашим президентом", - пошутил американский лидер.

Вместе с тем он обратил внимание, что в США во время его президентского срока пройдут Чемпионат мира по футболу и Олимпиада. "Но самое важное - 250-летие основания США, по сравнению с ним на второй план отходят и Чемпионат мира, и Олимпиада", - заключил Трамп.

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