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Кадыров назвал пустыми слухами сообщения о его болезни
27 мая 2025 / 10:18
Кадыров назвал пустыми слухами сообщения о его болезни
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал распусканием слухов сообщения о том, что он болен. Соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале руководителя региона.

В подписи к опубликованному ролику сказано о все чаще появляющихся слухах болезни Кадырова.

"Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту. Не тратьте жизнь на пустое", - указал глава Чечни в сообщении с видеозаписью. 

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