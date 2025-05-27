Кадыров назвал пустыми слухами сообщения о его болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал распусканием слухов сообщения о том, что он болен. Соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале руководителя региона.

В подписи к опубликованному ролику сказано о все чаще появляющихся слухах болезни Кадырова.

"Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту. Не тратьте жизнь на пустое", - указал глава Чечни в сообщении с видеозаписью.