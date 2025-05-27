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Мерц заявил, что решение по оружию для ВСУ было принято "несколько месяцев назад"
27 мая 2025 / 10:44
Мерц заявил, что решение по оружию для ВСУ было принято "несколько месяцев назад"
© Paulius Peleckis/ Getty Images/ТАСС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия было принято несколько месяцев назад. На это он обратил внимание в ходе визита в Финляндию во время совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Петтери Орпо, передает телеканал Phoenix.

"Насколько мне известно, страны, которые установили ограничения на дальность ударов, давно отменили требования. Так что я вчера в Берлине изложил то, что происходит несколько месяцев, а именно, что Украина имеет право применять оружие, которое ей поставляют, за пределами собственной территории против военных объектов на территории России", - отметил Мерц.

"Я думаю, это необходимо", - указал он. По утверждению канцлера, "обороняться может только тот, кто в состоянии нападать на военные базы, лежащие на территории" противника.

В понедельник Мерц заявил, что его страна отменила всякие ограничения на дальность украинских ударов немецким оружием по территории РФ. По его словам, аналогичное решение было принято Великобританией и Францией.

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