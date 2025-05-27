ЕС лает – Израиль наступает

ВВС Израиля за минувшие 48 часов атаковали свыше 200 различных целей по всему сектору Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, ударам подверглись склады с вооружениями, позиции для ведения снайперского и противотанкового огня, входы в подземные туннели, иные объекты военной инфраструктуры, а также отдельные вооруженные палестинские радикалы.

Кас сообщила 27 мая катарский телеканал Al Jazeera, по меньшей мере 81 человек погиб в течение последних суток в результате израильских ударов по различным районам сектора Газа.

По его данным, 53 человека из общего числа погибших стали жертвами бомбардировок города Газа. Армия Израиля продолжает обстреливать его окрестности, а также наносит удары по городу Хан-Юнис на юге палестинского анклава.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие два месяца планирует установить полный контроль над 75% сектора Газа и разместить более чем 2-миллионное население анклава на оставшейся территории. Об этом со ссылкой на документы ЦАХАЛ пишет газета The Times of Israel.

Издание отмечает, что, по данным армии, пока Израиль контролирует около 40% территории Газы. Указанные цели сопряжены с новым расширением наземной операции еврейского государства, оно предполагает полную зачистку захватываемой территории от инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС, снос большей части зданий и оккупацию на ближайшую перспективу.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлен окончательный разгром радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков отмечает в этой связи, что «Израиль, похоже, согласовывает свои действия с Вашингтоном и получает молчаливое одобрение. Все инициативы, озвученные Трампом, скорее выглядели как некие фантазии или как попытки привлечь медийное внимание. Но по факту единственный вариант, который является рабочим с точки зрения израильских военных – это повторная оккупация, зачистка Газы и возможно вытеснение части населения в другие арабские страны. Собственно этот план и реализуется. Но с другой стороны, если брать реалии на земле, то по-другому обеспечить безопасность приграничных районов израильтянам не получится. После всех событий уровень напряженности и уровень ожесточения вырос и достиг таких высот, что спокойной жизни никому ожидать не приходится».

По словам эксперта, «Израиль будет игнорировать критику со стороны европейских стран, хотя тут все зависит от того, какая страна будет критиковать Израиль. Потому, что с рядом стран у Израиля есть достаточно интенсивное военно-техническое сотрудничество, поэтому как себя поведут и европейские политики, и израильтяне – большой вопрос. Европейцы, когда дело касается доходов, стараются вести себя прагматично и на уровне риторики могут осудить, но по факту никаких конкретных действий не предпринять. Так, что это будет тот случай, когда собаки лают, а караван идет».