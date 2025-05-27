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Политика
Захарова: в меморандуме России по Украине отразят возможные сроки урегулирования
27 мая 2025 / 11:03
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Россия продолжает подготовку меморандума по Украине, в нем будут отражены принципы и возможные сроки урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
"Москва продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", - указала дипломат.
"Как только меморандум будет подготовлен, он будет передан в Киев. Рассчитываем, что украинская сторона ведет аналогичную работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа", - отметила она.