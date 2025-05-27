Захарова: в меморандуме России по Украине отразят возможные сроки урегулирования

Россия продолжает подготовку меморандума по Украине, в нем будут отражены принципы и возможные сроки урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Москва продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", - указала дипломат.

"Как только меморандум будет подготовлен, он будет передан в Киев. Рассчитываем, что украинская сторона ведет аналогичную работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа", - отметила она.