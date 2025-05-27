В результате наезда автомобиля в Ливерпуле пострадали почти 50 человек

При наезде автомобиля 26 мая в Ливерпуле пострадали почти 50 человек. Об этом заявил представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин, передает телеканал Sky News.

По его данным, госпитализированы 27 человек, травмы 2, включая ребенка, оцениваются как серьезные. Помощь на месте была оказана еще 20 пострадавшим. Среди потерпевших четыре ребенка.

Как заявила представитель полиции Мерсисайда Дженни Симс, следствие не считает инцидент связанным с терроризмом. "Мы думаем, что это изолированный инцидент", - сказала она.

В понедельник автомобиль въехал в людей, которые собрались в центре Ливерпуля для участия в чемпионском параде по случаю 20-го титула одноименного футбольного клуба в Английской премьер-лиге (АПЛ). Инцидент произошел около 18:00 (20:00 мск), когда парад уже закончился.

На видео, распространенных в социальных сетях, виден темный минивэн Ford Galaxy, который быстро продвигается в толпе, совершая маневры и врезаясь в людей. 53-летний местный житель, который управлял машиной, задержан.