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Минздрав заявил о снижении популярности табака и алкоголя у жителей России
27 мая 2025 / 11:36
Минздрав заявил о снижении популярности табака и алкоголя у жителей России
© Артем Геодакян/ ТАСС

В России потребление алкогольной продукции за пять лет сократилось на 8%, доля курильщиков табака за аналогичный период уменьшилась на 23%. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова, выступая на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

"Мы достигли успеха в сокращении потребления табака - за пять лет на 23% сократилось курение табака. На мой взгляд, это впечатляющий результат. Сократилось потребление алкоголя, очень сложный показатель, но оно сократилось за пять лет на 8%", - отметила она.

Котова также обратила внимание, что доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, составляет около 9,7%. По ее словам, этот показатель просел во время пандемии COVID-19, однако далее число таких граждан стало демонстрировать рост. Цель Минздрава РФ - увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, на основе продолжающихся эффективных мер до 13,6%.

Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" проходит с 27 по 28 мая на площадке Дома правительства Московской области.

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