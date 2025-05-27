Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 27 мая отметился ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,98%, до 2 726,43 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,98%%, до 1 078,2 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи вырос на 3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,12 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 723,73 пункта (+0,88%), индекс РТС составлял 1 076,83 пункта (+0,88%). Вместе с тем курс китайской валюты замелил рост до 11,1065 рубля (+1,65 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.