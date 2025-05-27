Создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" в США повлечет за собой милитаризацию космоса. Соответствующая точка зрения изложена в меморандуме института американских исследований при МИД КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечается, инициатива представляет опасность для других ядерных держав, потворствует применению американских наступательных средств, является "типичным порождением политики "Америка прежде всего", которая, в конечном итоге, представляет собой "апогей эгоизма и произвола". Согласно оценке исследователей, разработка "Золотого купола" является не оборонительной мерой по защите от чьих-то угроз, а частью подготовки к "сценарию ядерной войны в открытом космосе".

Из меморандума следует, что цель этой политики - превентивное создание военной инфраструктуры в космосе для поддержания однополярного мира. В Вашингтоне "одержимы созданием под предлогом защиты континентальной части страны системы ПРО, которая будет направлена против суверенных государств, включая КНДР", указывается в материале.

"Инициатива США по созданию новой системы ПРО станет источником бедствия, она превращает космос в потенциальное поле ядерной войны", - подчеркивается в публикации.

Агентство также обращает внимание, что расходы на создание "Золотого купола", по оценкам бюджетного органа Конгресса США, могут достичь $542 млрд, превысив заявленные $175 млрд. "Это говорит о том, что "Золотой купол" представляет собой план крупнейшего наращивания военных расходов в истории", - пишет ЦТАК.