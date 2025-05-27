Актер Глеб Калюжный ушел в армию

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный отправился на срочную службу в армию с призывного пункта в Москве, сообщает ТАСС.

Как отмечается, в сборный пункт на Угрешской улице молодого человека приехали проводить родные, друзья и его агент. При общении с ТАСС артист заявил, что больше всего будет скучать по друзьям и работе, отметив, что надеется, что "работа по нему не будет скучать".

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Калюжного после того, как тот не явился на пункт отправки на военную службу. Актеру грозило до двух лет лишения свободы, так как он не имел оснований для отсрочки от службы в армии на момент получения повестки.

Известность Калюжному принесли роли в сериалах "Вампиры средней полосы", "Содержанки-3" и "Трудные подростки".