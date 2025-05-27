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Макрон призвал "стареющие" страны быть открытыми для "организованной миграции"
27 мая 2025 / 12:48
Макрон призвал "стареющие" страны быть открытыми для "организованной миграции"
© EPA-EFE/ Julien de Rosa/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал мнение, что страны со стареющим населением должны подготовить почву для "организованной миграции" из государств с лучшей демографией.

"Нашей планете предстоит пережить настоящую революцию, демографический переход. Мы должны думать над инновациями, которые позволят жить на Земле восьми миллиардам и даже большему количеству", - сказал он при общении со студентами образовательных учреждений Вьетнама, куда он прибыл с официальным визитом.

По словам французского лидера, сегодня средний возраст населения США и Европы растет, начинает "стареть" и Китай. Вместе с тем есть "очень молодые страны", которым необходимо "дать выход". Он отметил что препятствием для так называемого демографического перехода в мире является "страх перед демографией". Для государств с высокой рождаемостью, в частности стран Африки, основным вызовом является "неспособность обеспечить жизнь молодежи без вынужденной миграции", в то время как для "богатых и стареющих" стран главным вызовом является усиливающийся "страх перед иммиграцией".

"Мы должны думать о новых формах взаимодействия в этой сфере, поскольку нам понадобится организованная миграция, которая позволит соблюдать культуру каждого и равновесие каждой страны, но которая бы в то же время позволила создать баланс на уровне всей планеты", - указал президент.

Макрон уточнил, что считает такую миграцию возможной при обеспечении должного уровня образования для молодежи в "молодых" странах и коррекции систем социального обеспечения в "стареющих" странах.

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