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Политика
Глава МИД Турции поблагодарил Россию за теплый прием
27 мая 2025 / 13:27
© Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поблагодарил Москву за теплый прием, подчеркнув важность встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
"Я выражаю благодарность российскому правительству за такой теплый прием и гостеприимство. У меня была возможность передать господину президенту Путину теплый, искренний привет от нашего президента, а также обсудить другие вопросы", - отметил он во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.