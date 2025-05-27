Глава МИД Турции поблагодарил Россию за теплый прием

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поблагодарил Москву за теплый прием, подчеркнув важность встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

"Я выражаю благодарность российскому правительству за такой теплый прием и гостеприимство. У меня была возможность передать господину президенту Путину теплый, искренний привет от нашего президента, а также обсудить другие вопросы", - отметил он во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.