Победа в главной номинации "Артист года" музыкальной премии American Music Awards досталась Билли Айлиш. Церемония награждения состоялась в отеле Fontainebleau в Лас-Вегасе, сообщает журнал Billboard.

Так, исполнительница композиции "Birds of a Feather" оставила позади Тейлор Свифт, Кендрика Ламара, Сабрину Карпентер и других певцов. "Это невероятно, неотразимо", - сказала Айлиш в видеообращении из Европы, где находится на гастролях.

American Music Awards учреждена в 1973 году как альтернатива премии Grammy. Награды присуждаются на основе итогов онлайн-голосования, участие в котором может принять любой пользователь интернета. Отбор номинантов осуществляется путем учета объемов продаж записей, числа просмотров видеоклипов, а также активности в соцсетях.