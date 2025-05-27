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Симонян: власти Армении будут балансировать между Россией и Западом
27 мая 2025 / 13:59
Симонян: власти Армении будут балансировать между Россией и Западом
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

Нынешнее руководство Армении будет стремиться стабилизировать свои отношения с Россией, но намерено также развивать взаимодействие с Францией и США. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян при общении с журналистами.

"У Армении своя повестка, у России своя, у Ирана своя. Задача дипломатии состоит в том, чтобы обеспечивать собственные интересы. Страны, продвигающую единую политическую линию, исчезают с карты мира. У Армении есть и будут добрососедские отношения с Францией и США. Она стремится урегулировать свои отношения с Россией. Это нормальный процесс. Но это не значит, что Россия, США или кто-то другой должен пытаться приводить к власти в стране своих ставленников или полностью захватить экономику Армении. Именно поэтому нужно балансировать без каких-либо крайностей", - указал он.

На вопрос, происходит ли восстановление отношений с Москвой или же проблемы остаются, Симонян ответил, что осуществляется нормальная дипломатическая работа. "То, что происходит, - нормально", - отметил он.

По словам главы законодательного органа, действующие власти продвигают не проевропейскую и не пророссийскую, а исключительно проармянскую повестку. "Мы обслуживаем реальную проармянскую повестку, и не нужно впадать в крайности. И те вопросы, которые имеются с нашими российскими партнерами, не ушли из повестки: где границы ОДКБ, почему ОДКБ даже на политическом уровне отстранилась, а одна из стран ОДКБ и вовсе заявила, что они вместе победили в Нагорном Карабахе", - сказал он, подчеркнув, что в текущих реалиях предельно важно диверсифицировать сотрудничество в сферах безопасности и экономики. 

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