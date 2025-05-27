Североатлантический альянс напоминает ходячего мертвеца в то время, как Европейский союз распадается на части. Соответствующую точку зрения изложил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

"НАТО представляет собой ходячего мертвеца, а Евросоюз разваливается на части. Европейцы не хотят, чтобы ими управлял Брюссель или глобалисты, проблема состоит в том, чтобы избавиться от этих людей. Можно ли это сделать без революции, я не знаю", - указал он.