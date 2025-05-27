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Бывший советник главы Пентагона считает НАТО "ходячим мертвецом"
27 мая 2025 / 14:17
Бывший советник главы Пентагона считает НАТО "ходячим мертвецом"
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС

Североатлантический альянс напоминает ходячего мертвеца в то время, как Европейский союз распадается на части. Соответствующую точку зрения изложил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

"НАТО представляет собой ходячего мертвеца, а Евросоюз разваливается на части. Европейцы не хотят, чтобы ими управлял Брюссель или глобалисты, проблема состоит в том, чтобы избавиться от этих людей. Можно ли это сделать без революции, я не знаю", - указал он.

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