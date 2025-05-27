Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 204 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки нейтрализовали 204 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 141 вне зоны специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 204 беспилотника самолетного типа, из них 141 - вне зоны проведения спецоперации", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего за время проведения СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 59 856 беспилотников, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 607 танков и других боевых бронемашин, 1 565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 314 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 044 единицы специальной военной автомобильной техники, уточнили в МО РФ.