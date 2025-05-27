Прах Григоровича захоронили на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище похоронили народного артиста СССР выдающегося русского хореографа Юрия Григоровича, сообщает ТАСС.

Григорович скончался 19 мая на 99-м году жизни. После церемонии прощания, которая состоялась 23 мая на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, тело балетмейстера кремировали.

"На Новодевичьем кладбище столицы прошло захоронение скончавшегося несколько дней назад выдающегося русского хореографа Юрия Николаевича Григоровича", - заявил собеседник агентства. Прах хореографа погребли рядом с его супругой народной артисткой СССР Наталией Бессмертновой.