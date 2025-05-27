Шойгу: связка РФ и КНР является главным стабилизирующим фактором в мировых делах

Взаимодействие Росси и Китая играет важнейшую роль для стабилизации в мире. Уверенность в этом выразил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Внешнеполитическая связка Москвы и Пекина представляет собой главный стабилизирующий фактор в мировых делах", - сказал он в ходе российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. Китайскую делегацию возглавляет член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин.

Шойгу подчеркнул, что Россия "рассматривает двустороннее сотрудничество, стратегическое взаимодействие на международной арене в качестве одного из важнейших элементов партнерства двух стран".

По его словам, РФ и КНР "рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, неизменно придерживаются принципов уважительного, равноправного, доверительного сотрудничества". "Москва и Пекин оказывают решительную взаимную поддержку по ключевым для обеих стран вопросам", - добавил секретарь СБ РФ.

Нынешние переговоры проходят на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая открылась 27 мая в Национальном центре "Россия".