Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
27 мая 2025 / 16:52
КОТИРОВКИ
USD
27/05
79.6588
EUR
27/05
90.4644
Новости часа
NYT: Рютте боится срыва саммита НАТО из-за конфликта Трампа и Зеленского Песков заявил о косвенном участии Европы в войне против России
Москва
27 мая 2025 / 16:52
Котировки
USD
27/05
79.6588
0.0000
EUR
27/05
90.4644
0.0000
США-РФ: нормализация отношений откладывается?
США-РФ: нормализация отношений откладывается?
26 мая 2025 / 21:24
Будущее меморандума по Украине. Мнение эксперта
Будущее меморандума по Украине. Мнение эксперта
26 мая 2025 / 21:14
Политолог Светов: США не дадут Франции заработать на ядерном зонтике
Политолог Светов: США не дадут Франции заработать на ядерном зонтике
26 мая 2025 / 21:11
Дипломатия "оживает"
в сложные времена
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
Шойгу: связка РФ и КНР является главным стабилизирующим фактором в мировых делах
27 мая 2025 / 14:59
Шойгу: связка РФ и КНР является главным стабилизирующим фактором в мировых делах
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Взаимодействие Росси и Китая играет важнейшую роль для стабилизации в мире. Уверенность в этом выразил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Внешнеполитическая связка Москвы и Пекина представляет собой главный стабилизирующий фактор в мировых делах", - сказал он в ходе российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. Китайскую делегацию возглавляет член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин.

Шойгу подчеркнул, что Россия "рассматривает двустороннее сотрудничество, стратегическое взаимодействие на международной арене в качестве одного из важнейших элементов партнерства двух стран".

По его словам, РФ и КНР "рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, неизменно придерживаются принципов уважительного, равноправного, доверительного сотрудничества". "Москва и Пекин оказывают решительную взаимную поддержку по ключевым для обеих стран вопросам", - добавил секретарь СБ РФ.

Нынешние переговоры проходят на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая открылась 27 мая в Национальном центре "Россия".

США-РФ: нормализация отношений откладывается?
США-РФ: нормализация отношений откладывается?
Будущее меморандума по Украине. Мнение эксперта
Будущее меморандума по Украине. Мнение эксперта
Политолог Светов: США не дадут Франции заработать на ядерном зонтике
Политолог Светов: США не дадут Франции заработать на ядерном зонтике
Дипломатия "оживает"
в сложные времена
Сергей Лавров
Все интервью
15:45
NYT: Рютте боится срыва саммита НАТО из-за конфликта Трампа и Зеленского
15:32
Песков заявил о косвенном участии Европы в войне против России
15:15
Актер из "Великолепного века" Халит Эргенч приговорен к тюремному сроку
14:59
Шойгу: связка РФ и КНР является главным стабилизирующим фактором в мировых делах
14:44
Прах Григоровича захоронили на Новодевичьем кладбище
14:33
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 204 беспилотника ВСУ
14:17
Бывший советник главы Пентагона считает НАТО "ходячим мертвецом"
13:59
Симонян: власти Армении будут балансировать между Россией и Западом
13:43
"Артистом года" премии American Music Awards стала Билли Айлиш
13:27
Глава МИД Турции поблагодарил Россию за теплый прием
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения