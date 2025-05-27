Актер из турецкого сериала "Великолепный век" Халит Эргенч получил 1 год и 10 месяцев лишения свободы за дачу ложных показаний по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. Первоначально сторона обвинения требовала для подсудимого до четырех лет тюрьмы, но смягчила наказание ввиду отсутствия у него судимостей, пишет газета Sözcü.

Сам 55-летний актер заявил после оглашения приговора, что намерен его обжаловать.

Эргенч и несколько других турецких актеров оказались под следствием по обвинению в лжесвидетельстве в рамках расследования дела в отношении кастинг-менеджера Айше Барым. Она была арестована в январе 2025 года по обвинению в организации протестов в парке Гези, которые были расценены как попытка свержения власти.