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Песков заявил о косвенном участии Европы в войне против России
27 мая 2025 / 15:32
Песков заявил о косвенном участии Европы в войне против России
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Европа продолжает поставки вооружений Украине, таким образом косвенно участвуя в войне против России. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Накануне Минобороны Нидерландов информировало об отправке Киеву очередной партии истребителей F-16. Вместе с тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое передают Киеву Берлин и его союзники. У Пескова в этой связи поинтересовались, создает ли это дополнительные риски для переговоров между Москвой и Киевом.

"Мы видим, что Европа опосредовано принимает участие: продолжаются поставки вооружений, это и есть косвенное участие в войне против России. Мы все являемся свидетелями продолжающихся дискуссий касательно возможностей появления "европейских контингентов", - отметил он.

"Безусловно, такое поведение европейцев никоим образом не способствует мирному урегулированию", - заключил представитель Кремля. 

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