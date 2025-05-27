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NYT: Рютте боится срыва саммита НАТО из-за конфликта Трампа и Зеленского
27 мая 2025 / 15:45
NYT: Рютте боится срыва саммита НАТО из-за конфликта Трампа и Зеленского
© Nicolas Tucat, Pool Photo via AP/ТАСС

Генсек НАТО Марк Рютте опасается, что июньский саммит альянса может сорваться из-за конфликта президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на европейских чиновников.

Как отмечается, Рютте хочет, чтобы ежегодный саммит НАТО был коротким и содержательным, чтобы исключить открытые разногласия по вопросу Украины. Однако, по данным издания, присутствие американского лидера, не согласного с европейскими союзниками относительно будущего Украины, может осложнить планы генсека военного блока. Вместе с тем Киев демонстрирует решительное стремление вступить в альянс, против чего выступает Трамп. Учитывая это, роль Украины на саммите остается неопределенной.

Вместе с тем газета обращает внимание, что Трамп пренебрежительно относится к Зеленскому, который, как ожидается, тоже будет присутствовать на саммите НАТО. В материале указывается, что пока не ясно, будет ли Зеленский присутствовать на ужине по случаю открытия.

Ранее Рютте сообщал, что центральным моментом предстоящего саммита станет обсуждение повышения минимального размера военных расходов.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Планируется, что в мероприятии примут участие около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций. 

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