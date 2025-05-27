Путин: самое главное для России - внутренняя мобилизация каждого человека

Самая главная задача для России в нынешних условиях - внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания набсовета АНО "Россия - страна возможностей", передает ТАСС.

Один из участников заседания сообщил, что с 2022 года участвует в специальной военной операции (СВО) и ведет об этом блог, где рассказывает о реальных событиях с фронта. Глава государства назвал это очень важным делом.

"И, безусловно, на линии боевого соприкосновения, и не менее важная в вашем блоге и в вашей такой общественной деятельности. Потому что на фронте вы выполняете конкретную боевую задачу, а здесь работаете на огромную аудиторию", - указал Путин.