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В России посещаемость библиотек с 2021 по 2024 год выросла на 40%
27 мая 2025 / 16:19
В России посещаемость библиотек с 2021 по 2024 год выросла на 40%
© Артем Геодакян/ ТАСС

Статс-секретарь - замминистра культуры РФ Жанна Алексеева поздравила жителей страны с Общероссийским днем библиотек, обратив внимание, что посещаемость российских библиотек в период с 2021 по 2024 год выросла на 40%. Вместе с тем, по ее словам, 27 мая в России открылась первая модельная библиотека в рамках нацпроекта "Семья".

"В них работают свыше 100 тысяч сотрудников - это настоящие энтузиасты и профессионалы своего дела. И мы рады, что в библиотеки приходят! Посещаемость библиотек в России с 2021 года по 2024 год увеличилась на 40%", - отметила Алексеева в беседе с ТАСС, уточнив, что в России сегодня работают почти 42 тысячи библиотек.

Она заявила, что такой рост произошел в том числе благодаря внедряемым в последние годы инициативам - "библиотеки превращаются в площадки личностного роста, мощные культурно-просветительские центры", их с удовольствием посещают читатели всех возрастов.

За последние шесть лет при поддержке Минкультуры РФ по всей стране модернизировано свыше 1 200 библиотек. "Сегодня в рамках национального проекта "Семья" после модернизации была открыта первая модельная библиотека - в селе Неволино Пермского края. Теперь это стильное пространство с оригинальным дизайном, новой техникой и мебелью, с доступом в интернет. В 2025-2030 годах мы откроем еще более 1 270 комфортных библиотечных пространств", - указала собеседница агентства.

День библиотек отмечается в России 27 мая - в этот день в 1795 году была основана Императорская публичная библиотека (сейчас - Российская национальная библиотека).

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