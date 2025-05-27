Фицо отверг заявление Мерца о санкциях Евросоюза в отношении Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший с визитом в Армению, считает неприемлемыми слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных санкциях Евросоюза против его страны. Соответствующее заявление глава словацкого кабмина разместил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Слова канцлера Германии являются неприемлемыми в современной Европе. Если мы не будем слушаться, то последует наказание? Это не тот путь, который ведет к единству и сотрудничеству", - указал он.

По словам премьера, Словакия реализует суверенную политику, исходя из собственных национальных интересов, отметил он. "Когда я слышу такие агрессивные замечания, то у меня возникает чувство, что мы не идем по направлению к хорошим временам", - отметил он.

Вместе с тем Фицо отверг политику одного единственного обязательного мнения в Европе, поскольку это ведет к концу демократии. Он также выразил надежду, что получит разъяснения по поводу высказываний Мерца.