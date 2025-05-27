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В Rutube назвали самые популярные у пользователей мультфильмы
27 мая 2025 / 16:42
В Rutube назвали самые популярные у пользователей мультфильмы
© Пресс-служба компании Animaccord/ТАСС

Пользователи российского видеохостинга Rutube чаще всего предпочитают смотреть такие мультфильмы, как "Котенок Котэ", "Маша и Медведь" и "Синий трактор". Об этом информировали в пресс-службе платформы.

Так, самым популярным мультфильмом на Rutube стал "Котенок Котэ". На второй строчке расположился "Маша и Медведь", третьим стал "Синий трактор".

"С начала года по сравнению к аналогичным периодом прошлого года количество мультиков, загруженных на наш видеохостинг, увеличилось с 15,4 тысяч видеороликов до 47,3 тысяч. Вместе с тем в 2,4 раза выросла библиотека отечественных мультиков. И мы видим, что российские мультфильмы сегодня наиболее популярны", - рассказал заместитель гендиректора, глава цифровых активов холдинга "Газпром-медиа", куда входит Rutube, Сергей Косинский.

Согласно аналитическим оценкам Rutube, с января по май текущего года среднее время просмотра мультфильмов российского производства возросло в 1,2 раза, относительно аналогичного периода 2024 года, а зарубежных - в 0,7 раза.

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