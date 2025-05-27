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Политика
Путин заявил, что не считает себя "киборгом"
27 мая 2025 / 16:58
© Александр Казаков/ ТАСС
Президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей" рассказал, как однажды близкий человек назвал его "киборгом".
"Мне как-то - не так уж давно - один достаточно близкий человек сказал: "Ну ты киборг". Это не звучало как что-то хорошее. Это не очень приятно: чувствовать себя киборгом", - отметил глава государства.
Он упомянул об этом, комментируя функцию сделать предложение руки и сердца через "Госуслуги". О самой опции Путин отозвался скептически, призвав делать предложение очно.