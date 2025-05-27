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Экономика
Эксперт Гришанов: Трамп ищет в Африке прибыли без военной составляющей
27 мая 2025 / 18:32
Эксперт Гришанов: Трамп ищет в Африке прибыли без военной составляющей

Как заявил главнокомандующий силами США в Африке Майкл Лэнгли, Министерство обороны под руководством президента Дональда Трампа делает ставку на более «мобильные и смертоносные силы» и намерено сокращать своё присутствие в таких регионах, как Африка. «Необходимо справедливое распределение нагрузки», — добавил он в комментарии Euronews. У нас сейчас другие приоритеты — защита Родины».

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на приеме по случаю Дня Африки заявил 26 мая, что Россия продолжит оказывать поддержку африканским странам в наращивании обороноспособности и в борьбе с террористическими угрозами.

Он отметил, что на протяжении долгих лет Россия "бескорыстно поддерживала африканцев в борьбе за свободу и независимость, последовательно содействовала становлению молодых государств, их комплексному социально-экономическому развитию".

"Будем и далее оказывать содействие заинтересованным африканскими странам в укреплении их обороноспособности и противодействии терроризму, обеспечению продовольственной и энергетической безопасности", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также обратил внимание, что российская сторона "продолжает способствовать Африке в укреплении позиций в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития, в частности поддерживает стремление африканцев в получении постоянной прописки в Совете Безопасности ООН".

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает в этой связи, что «во внешней политике Африка нужна Трампу с экономической точки зрения, и американский президент исходит из возможности получения экономических прибылей от сотрудничества с африканскими странами без военной составляющей. В принципе по такой аналогичной модели с Африкой давно работает Китай, да и Россия в значительной степени тоже. Поэтому это логично и является международным трендом в этой сфере».  

Как полагает эксперт, «борьба за контроль над ресурсами в Африке и за расширение диалога с африканскими странами будет продолжаться. Но политика России на этом направлении не направлена против кого-либо, а она основана на необходимости многостороннего сотрудничества с африканскими странами при участии, в том числе, партнеров из США. И если с их стороны будет такой интерес - мы не против. Но Москва против неоколониального мышления и возвращения рецидивов «холодной войны» на континенте, когда западные страны пытались подчинить себе отдельные африканские государства. К тому же сейчас  они сами активно демонстрируют, что их не устраивает подобная система отношений, и может быть именно этим вызвано заявление американского генерала».         

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