Российский энергетический экспорт остается стабильным

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

В последние недели санкции в отношении танкеров, которые занимаются так называемыми «теневыми» перевозками российской и иранской нефти, стали более строгими. Это привело к сокращению доступных танкеров более чем на 40%, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). А вот стоимость фрахта для российского экспорта снизилась, поскольку цены на нефть опустились ниже $60 за баррель (ценового потолка/Price Cap) для основных потоков российской нефти. Это побудило экспортеров начать шире использовать танкерный парк и услуги по страхованию, соответствующие санкционным требованиям. Принятие 20 мая Евросоюзом 17-го санкционного пакета, который ограничивает использование еще 189 судов «теневого парка», в настоящее время тоже не провоцирует дефицита для транспорта морских партий российской нефти ввиду низкой цены на нее.

Так, по данным МЭА, средневзвешенная скидка цен на российскую нефть к North Sea Dated в апреле составила $12,06 за баррель. По данным S&P Global Commodities at Sea, общий экспорт сырой нефти из РФ в апреле достиг 3,53 млн б/с, что ниже показателя в 3,58 млн б/с в марте, но все равно является вторым по величине месячным показателем с декабря.

Есть позитивные сигналы из Нью-Дели: Индия расширила список на право предоставлять морское страхование российских компаний. Теперь восемь российских компаний имеют право предоставлять страховую защиту и возмещение ущерба (P&I) для кораблей в Индии. Теперь в их число входят «Сбербанк Страхование», «Югория Страховая Группа» и «АСТК Страховая Компания». Это открывает новые возможности для обеспечения морского страхования судов, прибывающих в индийские порты; страна является крупнейшим покупателем российской морской нефти.

В мае Индия импортирует из России почти 1,8 млн баррелей нефти в день, что является максимальным показателем за последние 10 месяцев, согласно данным компании Kpler и выводам ее аналитиков о мониторинге морских перевозок. Это связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы стали закупать более легкие сорта, такие как ESPO Blend (ВСТО).

По заявлениям трейдеров, спрос на легкую российскую нефть в третьем по величине импортере и потребителе нефти в мире сохранится и в июле. Индийские нефтеперерабатывающие заводы заказали в первой половине мая более 10 партий нефти ВСТО с поставкой в июне. Закупки были сделаны до введения санкций Евросоюзом и Великобританией в отношении «теневого флота» Москвы.

Причем нефть ВСТО продается с премией к сортам нефти из Дубая. Источник агентства ThomsonReuters на одном из индийских НПЗ, который недавно закупил несколько партий легкой («сладкой») нефти, сообщил: «Нефть ВСТО доступна на рынке в достаточном количестве. Трейдеры предлагают премию около 50 центов к ценам сортов из Дубая».

Другой источник агентства сообщил, что нефть ESPO, поставляемая в Индию, в настоящее время продается с премией от 50 центов до 1 доллара за баррель к ценам Дубая. Поэтому Индии предлагается больше ВСТО. Однако спрос со стороны Индии подтолкнул цены на ESPO для Китая, что фиксируют трейдеры. Предложения на июльские партии с поставкой в китайские порты составили около $2 за баррель, по сравнению с $1,50–1,70 за баррель на июньские партии.

Высокий спрос со стороны Индии привел к росту спотовых премий на партии ВСТО, которые поставляются в Китай — крупнейшего покупателя нефти, экспортируемой из дальневосточного порта Козьмино.

Китай же несколько затормозил с ростом потребления российской нефти. Госкомпании Поднебесной продолжают осторожничать в части закупок санкционной нефти, а квоты на поставки нефти для республиканских независимых нефтеперерабатывающих заводов ограничены. Так что с начала года Россия сократила объем поставок нефти Китаю на 14,2% год к году. Но РФ продолжает занимать первое место среди поставщиков нефти в Китай. И поставки скоро начнут расти.

Поднебесная сохраняет высокий интерес к российской нефти. Не случайно Пекин инициировал увеличение поставок нефти из России в Китай через Казахстан.

Согласно распоряжению кабмина РФ, опубликованному в первых числах мая, предельный уровень поставок нефти для снабжения нефтеперерабатывающих заводов в западной части Китая может вырасти с 10 до 12,5 млн тонн. Срок поставок продлен максимум до 2034 года. Комментируя журналистам этот документ, вице-премьер РФ Александр Новак заявил: «Поступило предложение от китайской стороны, и мы готовы обеспечить такие поставки; но это потребует проведения определенных технологических решений».

Тем временем ведущий танкерный перевозчик РФ — группа «Совкомфлот» — зафиксировал в первом квартале текущего года убытки. В пресс-релизе, посвященном квартальным результатам, «Совкомфлот» охарактеризовал введенные в отчетном периоде санкции как «беспрецедентные по масштабу». При этом перевозчик сохраняет оптимизм, отмечая, что бизнес-модель компании по-прежнему демонстрирует высокую устойчивость благодаря портфелю действующих долгосрочных контрактов и диверсифицированной структуре флота. А достаточный запас денежной ликвидности и сбалансированная структура капитала также позволяют группе сохранять стабильное финансовое положение.

«Компания продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкционных ограничений на свою деятельность», — заключает «Совкомфлот».