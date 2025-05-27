Канцлер ФРГ во главе европейских русофобов

Павел Александров, международный обозреватель

Судя по всему, новому канцлеру Германии в ходе его первого визита в Киев очень пришлись по душе «обнимашки» с Зеленским, которыми прежде регулярно наслаждались французский президент Макрон и британский премьер-министр Стармер. Теперь же, твердо решив создать в ФРГ самую сильную армию в Европе и стать самым авторитетным политическим лидером на континенте, Фридрих Мерц выбрал для этого очевидный для каждого европейского русофоба путь – задружиться с Зеленским и всячески поносить Путина.

В нетерпеливом ожидании намеченного на среду визита «дорогого Володимира» в Берлин канцлер ФРГ в ходе т.н. «Европейского форума» телеканала WDR наговорил так много всего приятного для Зеленского, что вполне может ожидать от гостя не только объятий, но и поцелуев в стиле «Хоннекер-Брежнев». Взять хотя бы объявление о снятии западными друзьями Киева, включая Германию, ограничений дальности ударов по России поставляемыми ими укрофашистам крылатыми ракетами. Впрочем, Мерц не решился упомянуть возможные поставки немецких дальнобойных ракет Taurus. То ли из-за секретности этой темы, то ли из-за отсутствия согласия на такой шаг своего партнера по правящей коалиции – СДПГ.

Речь Мерца ясно показала, что он, как и вся европейская русофобская тусовка – от Эстонии до Франции с Великобританией, абсолютно не удовлетворен согласованной президентами РФ и США линии на мирные переговоры по Украине. Поэтому, как тот вор, который громче всех кричит: «Держи вора!», канцлер ФРГ заявил, что «эта война продлится дольше, чем мы все желаем или можем себе представить», а виноват, по его мнению, в этом, естественно, Владимир Путин. По признанию Мерца, он пришел к выводу, что предложения российскому лидеру о переговорах сейчас привести к урегулированию конфликта не могут. «Очевидно, что Путин воспринимает предложения о переговорах как слабость», заявил канцлер.

Кстати, о несогласованности утверждений Мерца с коллегами по правительству свидетельствует появившееся в тот же день интервью вице-канцлера, министра финансов страны Ларса Клингбайля (СДПГ) телеканалу NTV. В нем он опроверг изменение курса Берлина в отношении дальности украинских ударов немецким оружием по российской территории. Социал-демократ Клингбайль «поправил» Мерца, указав: «Что касается дальности действия поставляемого ВСУ оружия, то я хочу сказать, что нет новой договоренности, которая выходила бы за рамки того, что делало предыдущее правительство». Как известно, в свое время прежний канцлер Олаф Шольц всегда упорно отказывался от предоставления Украине ракет Taurus.

Впрочем, в поддержку канцлера, своего товарища по ХДС, тут же выступил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль: «У президента России было много возможностей сесть за стол переговоров, но он ими не воспользовался», заявил политик в ходе своей встречи с португальским коллегой Пауло Рангелем в Лиссабоне. «Мы всегда ясно говорили, что такое отношение не останется без последствий», угрожающе добавил Вадефуль. При этом на вопрос о том, пришло ли время для поставок Киеву дальнобойных немецких ракет, берлинский министр от прямого ответа уклонился: «Мы не будем высказываться по поводу отдельных систем вооружения, правительство Германии не собирается давать президенту России возможность узнавать о том, что мы делаем конкретно».

Похоже, Фридриху Мерцу по теме дальнобойных ракет для Украины было очень важно прокукарекать раньше французского «петушка» Эммануэля Макрона, который в течение нескольких лет, после ухода с международной арены Ангелы Меркель, изо всех сил старался занять ее место в качестве главного европейского политического тяжеловеса. Но безуспешно. Теперь той же дорогой пошел и новый канцлер Германии. Однако, если на радостные объятия с Зеленским он рассчитывать, конечно, вполне может, то на согласие внутри своего коалиционного кабинета министров надежды мало. Не даром оппозиционные политики ФРГ, комментируя перспективы вновь образованного ХДС/ХСС и СДПГ правительства Германии сильно сомневались, что оно отработает все положенные ему по Конституции четыре года, а не развалится, как это случилось с предыдущей коалицией под руководством Олафа Шольца.

При этом провал Фридриха Мерца вполне может произойти не только из-за споров в правительстве с социал-демократами по поводу поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus и, как следствие, превращения Германии в сторону конфликта, т.е. к войне с Россией, о чем Москва недвусмысленно уже предупреждала Берлин. Кабинет Мерца может не справиться с продолжающимся в стране экономическим кризисом. В отличие от канцлера и председателя ХДС его заместитель по партии премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер видит выход не в ускоренной милитаризации страны и продолжении военной помощи Украине, а в запуске работы газопровода «Северный поток» и восстановлении отношений с Россией.

Силовое давление и угрозы в адрес Москвы, указал этот высокопоставленный политик ХДС из Дрездена в интервью Zeit-online, являются бессмысленными, ведь российский газ мог бы «снова покрывать 20% потребности в нем ФРГ». Таким образом, Михаэль Кречмер идет наперекор не только канцлеру, но и Еврокомиссии, линию которой Мерц безоговорочно поддерживает. А линия эта заключается в планах ЕК внести в очередной антироссийский санкционный пакет положение о запрете возобновления работы газопровода «Северный поток». При этом Кречмер признает, что несмотря на то, что сейчас из-за непомерных производственных расходов происходит постоянный отток фирм из Германии, в первую очередь, в сторону США, «в немецкой политике признаков готовности изменить порочный курс не наблюдается, но если экономическое снижение будет продолжаться теми же темпами, то через один-два года этот наш курс придется, все-таки, менять», уверен заместитель председателя ХДС. «С Москвой надо разговаривать, а не грозить санкциями», считает премьер-министр Саксонии.