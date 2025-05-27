Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога

США, конечно, могут ввести новые санкции против России, но это будет означать, что Дональд Трамп пойдет поперек собственной позиции. На протяжении многих месяцев он добивался стабилизации отношений с Москвой. Он на протяжении многих месяцев старался сделать так, чтобы Россия не слишком сильно уходила в сторону Китая.

Если сейчас Трамп снова начнет поставлять оружие на Украину и вводить санкции, он как бы станет Байденом. Это будет означать, что все стратегические планы президента превратятся в прах.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/ca9f495dc2975d04ce04098633231987/