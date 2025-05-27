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Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
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Экономика
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04

Новый пакет антироссийских экономических санкций от ЕС согласован. Кстати, не было слышно возражений и от Венгрии и Словакии. Говорится, что уже готов и другой пакет, который последует вслед за ним. Конечно, и он будет принят.

Как Россия должна на это все реагировать? Ответ: также, как накануне на попытку остановить наш танкер в Балтийском море. Истребитель СУ-35 молниеносно решил проблему. Все сказали: да, вы нас  не так поняли.

Только такими методами этих людей можно как-то вразумлять.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/8c8bdac6f4529bd3634121bec8220fb4/

Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
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