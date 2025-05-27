Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
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Экономика
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04
Новый пакет антироссийских экономических санкций от ЕС согласован. Кстати, не было слышно возражений и от Венгрии и Словакии. Говорится, что уже готов и другой пакет, который последует вслед за ним. Конечно, и он будет принят.
Как Россия должна на это все реагировать? Ответ: также, как накануне на попытку остановить наш танкер в Балтийском море. Истребитель СУ-35 молниеносно решил проблему. Все сказали: да, вы нас не так поняли.
Только такими методами этих людей можно как-то вразумлять.
Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: