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Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили более 1 475 военных
27 мая 2025 / 17:19
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили более 1 475 военных
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили до 1 415 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили до 275 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 9 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. В зоне "Запад" ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, 2 боевые бронемашины, 10 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. В зоне Южной группировки противник потерял до 205 военнослужащих, танк, 5 боевых бронемашин, 5 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

В зоне ответственности "Центра" потери ВСУ составили до 475 военнослужащих, 9 боевых бронемашин, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. В зоне "Востока" - более 160 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 12 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Бойцы "Днепра" нейтрализовали до 65 военнослужащих, 4 автомобиля, 3 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, указали в МО РФ.

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