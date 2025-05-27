Зюганов считает конфликт с Украиной внутренним из-за незаконности роспуска СССР

Незаконность роспуска Советского Союза в 1991 году позволяет России расценивать конфликт с Украиной как внутренний, что исключает вмешательство других стран. Такое мнение выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов при общении с журналистами.

Ранее он обращал внимание на то, что в марте 1996 года Госдума приняла постановление, признающее результаты референдума по сохранению СССР 17 марта 1991 года, и предложил сформировать комиссию по восстановлению исторической правды.

"Тогда конфликт между Россией и Украиной - это внутренний конфликт. И мы можем рассматривать таким образом. И нечего сюда лезть ни немцам, ни французам, ни итальянцам и всем остальным, тем более англичанам", - указал Зюганов.

Госдума 15 марта 1996 года приняла постановление "О юридической силе для Российской Федерации - России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР". Постановление признает результаты референдума по сохранению СССР. Кроме того, согласно документу, должностные лица РСФСР грубо нарушили волеизъявление народов России о сохранении Союза при заключении Беловежских соглашений.

Некоторое время назад советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, в этой связи Советский Союз "юридически еще существует".