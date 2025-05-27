Путин отметил, что Россия на шаг впереди других стран по цифровизации госуслуг

Россия по уровню цифровизации госуслуг существенно опережает другие страны. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

"Мы находимся на шаг впереди многих других стран мира, многих наших конкурентов. Здесь надо отдать должное тем коллегам в правительстве, которые этим занимаются и двигают отрасль вперед хорошими темпами", - указал он.