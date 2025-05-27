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Непальский альпинист покорил Эверест в 31-й раз, побив собственный мировой рекорд
27 мая 2025 / 18:00
Непальский альпинист покорил Эверест в 31-й раз, побив собственный мировой рекорд
© EPA/ NARENDRA SHRESTHA/ТАСС

Непальский альпинист Ками Рита Шерпа покорил Эверест в 31-й раз, побив собственный мировой рекорд по числу восхождений на высочайшую гору планеты. Об этом пишет газета The Kathmandu Post.

55-летний альпинист достиг пика в 04:00 во вторник при стабильных погодных условиях, сообщил Мингма Шерпа, глава Seven Summit Treks, организатора восхождения.

Ками Рита является уроженцем одного из самых высокогорных районов в мире - непальского Солукхумбу. Впервые он оказался на вершине Эвереста в 1994 году. Сегодня он один из самых опытных горновосходителей в мире.

За ним в рейтинге идет Пасанг Дава Шерпа, покоривший пик 29 раз, в том числе дважды в нынешний весенний сезон.

За 72 года с момента первого восхождения на Эверест его покорили свыше 8 тыс. альпинистов.

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