NYT: Трамп нацелен оставить Гарвардский университет без всех федеральных грантов

Нынешняя американская администрация намерена лишить Гарвардский университет всех еще действующих федеральных грантов на сумму порядка $100 млн из-за нежелания вуза менять политику. Об этом информировала газета The New York Times, ссылаясь на письмо, направленное федеральным агентствам.

Вместе с тем в обращении Белого дома предписывается "найти альтернативных поставщиков" услуг. Как заявил один из чиновников, подобный шаг, фактически, означает полный разрыв давних деловых отношений правительства с Гарвардом.

С апреля администрация заморозила гранты, контракты с вузом на общую сумму около $3,2 млрд и попыталась приостановить разрешение Гарвардскому университету на прием иностранных студентов. По мнению американского руководства, Гарвард не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения из-за пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа.

Со своей стороны, университет подал иск в федеральный суд в Бостоне. Федеральный судья блокировал решение администрации запретить вузу прием студентов из-за рубежа.