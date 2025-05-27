Мишустин заявил, что Россия обеспечит себя яблоками к 2028 году

Россия полностью обеспечит себя яблоками в течение следующих двух-трех лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, знакомясь с выставкой на Кавказском инвестиционном форуме.

"За два года у нас вопрос производства яблок в России будет полностью решен. К 2028 году мы должны выйти на самодостаточность", - отметил он, посещая стенд Дагестана.

Выход на самообеспеченность фруктами, по словам главы правительства, "потом сыграет на возможности ограничения инфляционных процессов". "Это все, безусловно, в будущем внесет свой вклад в стабилизацию цен", - подчеркнул он. "Важно все закончить", - добавил Мишустин, охарактеризовав проекты в АПК как элемент продовольственной безопасности РФ.

На дефицит яблок в стране ранее обращал внимание президент России Владимир Путин. Он заявлял о необходимости развивать отрасль.