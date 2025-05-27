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Премьер Грузии: письмо Макрона, Туска и Мерца говорит об отсутствии у них этикета
27 мая 2025 / 18:43
Премьер Грузии: письмо Макрона, Туска и Мерца говорит об отсутствии у них этикета
© Инна Кукуджанова/ ТАСС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска в несоблюдении этикета в их поздравлении по случаю Дня независимости, где они подвергли критике грузинское руководство.

В понедельник, 26 мая, лидеры трех стран Европы поздравили грузинский народ с Днем независимости и в специальном письме по этому случаю осудили действия грузинских властей, якобы ориентированные против гражданского общества, СМИ и оппонентов. Макрон, Мерц и Туск призвали администрацию страны "изменить законы, которые противоречат европейским нормам".

"Для начала, это вопрос этикета - не распространять заявления такого типа 26 мая. Это праздничный день, и в такие дни принято отправлять праздничные письма, делать праздничные заявления. Они даже не соблюдают протокол и этикет, и видно, что они в реальности действуют не в соответствии с объективными интересами", - сказал Кобахидзе при общении с журналистами.

Он отметил, что европейские лидеры вынуждены работать не в соответствии с их собственными интересами, что говорит о влиянии глубинного государства (deep state) в Европе. Вместе с тем премьер обратил внимание, что в ходе недавней встречи в Албании Макрон говорил ему вещи, противоположные тому, что содержалось в послании. 

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