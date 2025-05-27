Песков: РФ намерена обеспечивать свою безопасность независимо от переговоров

Россия будет обеспечивать свою безопасность - независимо от того, идут ли мирные переговоры по Украине и какие заявления делает президент США Дональд Трамп. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Россия будет обеспечивать свою безопасность", - подчеркнул он.

Это не зависит от того, идет ли процесс мирного урегулирования конфликта, указал представитель Кремля. На это также не влияет то, что говорит американский лидер, заключил он.