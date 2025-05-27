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Песков: РФ намерена обеспечивать свою безопасность независимо от переговоров
27 мая 2025 / 19:04
Песков: РФ намерена обеспечивать свою безопасность независимо от переговоров
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Россия будет обеспечивать свою безопасность - независимо от того, идут ли мирные переговоры по Украине и какие заявления делает президент США Дональд Трамп. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Россия будет обеспечивать свою безопасность", - подчеркнул он.

Это не зависит от того, идет ли процесс мирного урегулирования конфликта, указал представитель Кремля. На это также не влияет то, что говорит американский лидер, заключил он.

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