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Путин объявил о начале второго сезона конкурса "Это у нас семейное"
27 мая 2025 / 19:21
Путин объявил о начале второго сезона конкурса "Это у нас семейное"
© Сергей Булкин/ ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" объявил об открытии второго сезона конкурса "Это у нас семейное".

В ходе заседания один из победителей первого сезона конкурса отметил, что к запуску второго все готово, и попросил разрешения на него от российского лидера. "Конечно", - ответил Путин.

"Когда мы говорим о каких-то скучных вещах, о процентах, о долях, о зарплатах и пособиях, оно очень нужно. Но подобные конкурсы, они оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике такой эмоциональный положительный заряд. И, разумеется, мы будем это продолжать, имею в виду положительный опыт, в том числе и вашего участия", - указал глава государства.

"Это то, что делает большую семью модной. Вот все это вместе укладывается в те усилия государства, которые предпринимаются на протяжении всего последующего времени, и мы намерены продолжать эту политику", - подчеркнул президент.

Конкурс "Это у нас семейное" - самый массовый и народный проект платформы "Россия - страна возможностей". Заявки на участие в первом сезоне подали 587 250 человек из всех 89 регионов РФ. В финал вышли свыше 2 тыс. человек, а победителями стали 30 семей. Они получили сертификаты на улучшение жилищных условий на 5 млн рублей.

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