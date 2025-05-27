Наехавший на толпу болельщиков в Ливерпуле подозревается в употреблении наркотиков

Мужчина, задержанный после наезда на толпу в Ливерпуле, подозревается в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Об этом информировала представитель полиции Карен Джондрилл в ходе пресс-конференции.

"Мы задержали 53-летнего мужчину из Западного Дерби по подозрению в покушении на убийство, опасном вождении и вождении в состоянии наркотического опьянения", - сказала она, передает телеканал Sky News.

В понедельник автомобиль въехал в толпу людей, которые принимали участие в центре Ливерпуля в чемпионском параде по поводу 20-го титула местного футбольного клуба в Английской премьер-лиге. Инцидент произошел около 18:00, спустя менее получаса с момента проезда автобуса с футболистами, когда дороги начали открывать. В результате происшествия пострадали 65 человек, из них 50 были госпитализированы. К настоящему моменту в больницах находятся 11 пациентов.