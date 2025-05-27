Келлог: США получили от Украины список условий для заключения мира

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что американское руководство получило от Украины перечень условий для урегулирования конфликта с Россией.

"Мы получили его от украинской стороны", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Вашингтон ждет аналогичный документ от Москвы, чтобы в дальнейшем их синхронизировать, отметил Келлог.

После работы с документами двух стран будет организован еще один раунд переговоров, который может пройти в Женеве, указал он.

16 мая в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между Москвой и Киевом. Возобновить переговорный процесс предложил 11 мая президент России Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились провести обмен пленными по формуле "1 000 на 1 000", детально изложить свое видение возможного будущего прекращения огня и вернуться к переговорному процессу.