В России подтвердили четыре случая заражения геновариантом коронавируса NB.1.8.1

В России зарегистрировано четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова при общении с журналистами.

"Следует иметь в виду появляющуюся информацию в различных СМИ в разных странах о возникновении нового геноварианта коронавируса - NВ. 1.8.1. Он появился впервые и был описан в январе 2025 года в Китае, затем в разных странах Азии, Индии, а также в США. На сегодняшний день мы выявили его в России, подтверждено четыре случая инфицирования этим новым геновариантом коронавируса. Это должно вызывать определенную настороженность", - отметила она.

По словам руководителя надзорного ведомства, исходя из наблюдений, этот геновариант не вызывает более тяжелого течения заболевания. "Он течет так же, как и обычный коронавирус, все известные нам геноварианты омикрона. Все наши тест-системы работают и выявляют новый коронавирус. Мы продолжаем наш интенсивный эпидемиологический геномный надзор", - указала Попова.