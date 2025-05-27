Песков: Путин четко дал понять, что нельзя "хулиганить" БПЛА в России

Президент России Владимир Путин четко дал понять, что никто не может "хулиганить" беспилотными летательными аппаратами на российской территории. На это обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя атаки Киева на регионы РФ.

"Будете хулиганить - будете получать", - сказал он при общении с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Россия намерена обеспечивать свою безопасность - независимо от хода переговоров и заявлений президента США Дональда Трампа, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в Минобороны РФ информировали о том, что Киев кратно нарастил число атак беспилотниками и реактивными снарядами по объектам на территории России, с 20 мая нейтрализован 2 331 БПЛА, в том числе 1 465 вне зоны специальной военной операции (СВО).