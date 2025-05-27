Белоусов: России и Киргизии необходимо реагировать на рост угроз в Центральной Азии

В Центрально-Азиатском регионе отмечается рост числа угроз и вызовов, России и Киргизии необходимо реагировать на них должным образом. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время переговоров с министром обороны Киргизии Русланом Мукамбетовым в Бишкеке.

"Мы, безусловно, живем в условиях глобальной нестабильности. Наблюдаем снижение уровня безопасности, в том числе в Центрально-Азиатском регионе. Мы и на пространстве ОДКБ, и в наших двусторонних отношениях, конечно, должны самым тщательным образом относиться к возникающим угрозам. Их, к сожалению, становится все больше и больше", - подчеркнул он.

По словам главы российского военного ведомства, Россию и Киргизию "связывает не просто дружба, не просто союзнические отношения". "У нас общая история, в значительной степени общая судьба. Этот год у нас особый - это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это наша общая победа", - заключил он.