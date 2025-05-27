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Политика
Трамп считает, что Россия "играет с огнем"
27 мая 2025 / 20:58
© EPA/ JIM LO SCALZO/ТАСС
Президент США Дональд Трамп полагает, что если бы не его решения, у России могли быть серьезные проблемы. Об этом он написал в социальной сети Truth Соц. сети.
По утверждению главы вашингтонской администрации, если бы не он, "с Россией уже случилось бы много чего действительно плохого". "И я имею в виду действительно плохого", - указал Трамп, отметив, что российские власти "играют с огнем".
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эмоциональная реакция Трампа на удары ВКС РФ по военным объектам на территории Украины может быть связана с важностью переговорного процесса по урегулированию с Киевом.