Карл III заявил, что Канада будет участвовать в перевооружении Европы

Канада намерена заниматься как перевооружением собственных ВС, так и европейских. С таким заявлением выступил король Великобритании Карл III, открывая сессию канадского парламента нового созыва.

"Канадское правительство будет защищать суверенитет Канады путем перевооружения и восстановления инвестиций в канадские вооруженные силы. Оно будет стимулировать оборонную промышленность Канады, присоединившись к перевооружению Европы, инвестируя тем самым в трансатлантическую безопасность", - указал монарх.

По его словам, Канада также во взаимодействии с европейскими партнерами будет "укреплять свое присутствие на Севере", поскольку Арктика "сталкивается с новыми угрозами".

Карл III, формально возглавляющий Канаду, открыл сессию канадского парламента впервые с 1957 года. Речь короля была написана правительством нового канадского премьер-министра Марка Карни.