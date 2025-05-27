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Карл III заявил, что Канада будет участвовать в перевооружении Европы
27 мая 2025 / 21:19
Карл III заявил, что Канада будет участвовать в перевооружении Европы
© Suzanne Plunkett - WPA Pool/ Getty Images/ТАСС

Канада намерена заниматься как перевооружением собственных ВС, так и европейских. С таким заявлением выступил король Великобритании Карл III, открывая сессию канадского парламента нового созыва.

"Канадское правительство будет защищать суверенитет Канады путем перевооружения и восстановления инвестиций в канадские вооруженные силы. Оно будет стимулировать оборонную промышленность Канады, присоединившись к перевооружению Европы, инвестируя тем самым в трансатлантическую безопасность", - указал монарх.

По его словам, Канада также во взаимодействии с европейскими партнерами будет "укреплять свое присутствие на Севере", поскольку Арктика "сталкивается с новыми угрозами".

Карл III, формально возглавляющий Канаду, открыл сессию канадского парламента впервые с 1957 года. Речь короля была написана правительством нового канадского премьер-министра Марка Карни. 

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